Лют скандал! Най-обичаният дует у нас се разпадна

Един от най-обичаните български латино дуети – Торино и Пашата, сложи край на съвместната си работа. Новината дойде като гръм от ясно небе за феновете, които години наред следяха музикалния им път.

Доскорошните най-добри приятели и партньори Тодор и Павел, наричани латино кралете на България, вече дори не се следват в социалните мрежи – ясен знак, че отношенията им са сериозно обтегнати.

„Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка“, написа Тодор Димитров.

Мнозина разчетоха това като пряка препратка към раздялата с Пашата.

От своя страна, Пашата коментира темата в “Ивка бейбе подкаст”, където заяви:

„Всяко нещо си има своето начало и своя край.“

Причината за скандала между двамата остава тайна. Нито един от тях не издаде подробности.

