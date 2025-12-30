Какво не бива да подарявате за тази Нова година?

Всеки, който иска да зарадва любимите си хора и семейството си, неизбежно се замисля какво да подари на майка си, баба си, баща си, съпруга си и другите си близки за Нова година. Мнозина използват повода и за да пожелаят щастлива Нова година на приятели и познати. Таро гадателката и експерт по житейски стратегии Наталис Домини коментира, че при избора на новогодишни подаръци човек трябва да бъде внимателен и да избягва да подарява Червения огнен кон, за да не разгневи символа на годината.

Подаръци, които носят раздор

Според експерта съществува цяла категория предмети, които не бива да се подаряват по празници. Това са бодливи вещи или предмети, с които човек може да се пореже. В тази група попадат комплекти прибори за хранене с вилици и ножове, както и комплекти за шиене, съдържащи игли и ножици. Дори сувенирните ножове или саби не са подходящ подарък, а същото важи и за брошките. По думите на Домини подобни предмети символизират нарушаване на комуникацията, груби думи и могат да се превърнат в причина за раздори между хората.

Защо огледалото не е добър избор

Наталис Домини предупреждава също, че огледалото не бива да се подарява за Нова година. Според нея това е твърде интимен предмет, който всеки човек трябва да си купи сам. Само така огледалото може да носи чиста енергия и да не влияе негативно на дома или на човека, който го използва.

Енергията на Огнения кон

Когато избирате подаръци за Нова 2026 година, е важно да се съобразите с енергийните характеристики на символа на предстоящата година - Огнения кон, обяснява експертът. По думите й енергията на следващата година ще бъде активна и пробуждаща, насочваща хората към конкретни действия като преместване, стартиране на собствен бизнес или покупка на нов автомобил. Именно затова подаръците не бива да носят усещане за застой или обвързване.

Какво спъва движението напред

Според таро гадателката не е добра идея да се подаряват предмети, които символично „връзват“ човека или го прикрепят към дома и земята. Такива са вратовръзките, коланите и гривните, които се възприемат като ограничение. В същата категория попадат и тенджерите, саксиите за цветя и големите фигурки, които носят тежка, статична енергия и не съответстват на динамиката на Огнения кон.

Часовниците и агресивната енергия

Домини допълва, че часовникът не е подходящ подарък за мъж за Нова година, защото символично ограничава времето и го „стяга“. При жените подобен подарък може да се възприеме като еднократен и без дълбок смисъл. Освен това големите часовници, според експерта, могат да източват енергията на дома, затова е по-добре мъжът сам да избере и купи часовника си. Тя съветва да се избягват и подаръци, които подчертават тъмната страна на Огнения кон - агресивността, като например огнестрелни оръжия, които носят разрушителна енергия.

Какви подаръци са позволени

В допълнение към списъка със забранени подаръци Наталис Домини посочва и няколко добри алтернативи. Тъй като символът на 2026 година е огънят, подходящи са предмети, които светят и носят топлина. Комплект свещи се смята за много добър избор, както и малка лампа или аксесоари за камина, стига да не са остри или прекалено големи.

Подковата и други символи на късмета

Подковата, която символизира късмет, просперитет и щастие, също е добър новогодишен подарък, независимо дали е антична или нова. В миналото подковите са били заравяни под ъглите на къщата за късмет, а след това окачвани над входната врата. Ако няма място над нея, предметът може да се постави срещу входа, като е важно краищата на подковата да сочат нагоре, наподобявайки пълна чаша - символ на непрекъснат късмет. Експертът допълва, че продукти за коса също са подходящ подарък, тъй като конете са известни с буйните си гриви и силна жизнена енергия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com