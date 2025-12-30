Посрещаме Нова година с вълна от силни магнитни бури

Магнитна буря удря Земята навръх Нова година. Това показват последните прогнози на Space Weather Prediction Center (SWPC) към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA). Магнитните бури увеличават вероятността от полярни сияния, особено в северните ширини, съобщава Space.com. От днес до 3 януари геомагнитното поле ще бъде повлияно от променящата се слънчева активност, което може да доведе до периодична магнитна активност на Земята.

Някои дни през този период могат да бъдат белязани от умерени до по-силни геомагнитни смущения, които в астрономическата практика се оценяват чрез така наречения Kp индекс – международен параметър за сила на магнитните бури. Подобни бури обикновено не представляват сериозна опасност за ежедневието, но могат да окажат влияние върху радиокомуникации, GPS сигнали и работата на сателити. При по-висока геомагнитна активност са възможни и смущения в електропреносните мрежи в полярните региони.

Въпреки това прогнозата на базирания на данни от Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA) и анализи от Meteoagent показва, че индексът на геомагнитната активност през новогодишната нощ вероятно ще остане на относително ниски нива – според едни изчисления около 2.3 по Kp скалата, а според NOAA дори до степен 3, което все пак е под праговете за силни бури, предав "Телеграф".

Специалистите подчертават, че слаби до умерени магнитни бури не са необичайни за този период на слънчевия цикъл, който все още носи повишена активност след своя максимум. Такива смущения обикновено не създават сериозни рискове за ежедневните дейности, но могат да засегнат чувствителни електронни системи и да бъдат забележими при някои хора под формата на главоболие или промени в съня.

Хората, които са чувствителни към геомагнитни промени, да следят официалните прогнози на NOAA и Европейските космически агенции, които публикуват актуализации на всеки няколко дни. Такава информация е особено полезна за радиолюбители, пилоти и оператори на комуникационни системи, където промени в космическото време могат да имат по-ясно измерими ефекти.

