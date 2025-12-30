Край! Дъщерите на Андрю загърбиха баща си, избраха Чарлз

Дъщерите на бившия принц Андрю - принцеси Беатрис и Юджини, присъстваха на традиционната коледна служба в Сандрингам заедно с останалата част от кралското семейство, съобщава New York Post.

Появявайки се на празника без скандалния си баща, Беатрис и Юджини демонстрираха солидарност с крал Чарлз III.

Посещението им се оценява като умишлено дистанциране от баща им. На практика те се отричат ​​от Андрю Маутбатън-Уиндзор, за да запазят отношенията си с двора.

На службата на 25 декември присъстваха крал Чарлз III, кралица Камила, принц Уилям със съпругата си Кейт Мидълтън и децата им.

В края на октомври кралят официално лиши по-малкия си брат Андрю от всички кралски титли и звания заради връзките му с бизнесмена Джефри Епстийн. Бившият принц беше изгонен и от резиденцията си Роял Лодж.

