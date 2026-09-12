Любка Качакова плаща на Клуни и Пфайфър
Филипа и нейната сестра Анна-Мария са завършили актьорската школа на холивудските легенди
Следете всички новини, анализи и коментари за Дъщери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Филипа и нейната сестра Анна-Мария са завършили актьорската школа на холивудските легенди
Беатрис и Юджини демонстрираха солидарност с краля
Показа семейството си
Бившият премиер разпуска до последния момент
Събитието предизвика много предположения
Показват кадри от миналото
Издание твърди, че документите са верифицирани с помощта на източник в Пенсионния фонд на Русия
Около 100 фенове се събраха пред болницата
Страхът на хората зависи от тяхното IQ, казва председателят на Българското научно дружество по фармация
Нито една от видните щерки не влиза в НС
Театралът се гордее с двете си дъщери – голямата Димана и бебето Румяна
Легендата на световния футбол Христо Стоичков разкри, че преди е бил много ревнив баща. Пред bTV Камата разкри и по какъв начин тества кандидат-зетьов...
Дрю Баримор, която години наред бе против татусите, този път се прежали в името на дъщерите си. Актрисата изписа имената им върху кожата си - Оливия...
Моите деца никога не са се изживявали като звезди, казва президентът на Русия Владимир Путин никога нито е потвърждавал, нито е отричал информацият...
Владимир Путин не говори за личния си живот, но на годишната си пресконференция засегна темата с двете му дъщери Мария и Катерина. Той газа с гордост,...
Михаела, една от дъщерите на Христо Стоичков, изпадна в потрес, след като банков обирджия беше прострелян на метри от дома й в Маями. Инцидентът, при...
Спекулациите около бъдещето на Димитър Бербатов не стихват. Това обаче никак не тревожи нападателя, който използва хубавото време, за да се наслаждава...
Димитър Бербатов явно ще изневери тази година на Слънчев бряг. Той хукна за почива с частен самолет, което означава, че ще кара ваканцията далеч от Бъ...
Семейството на Би Би Кинг се изправя срещу бившия му мениджър Лаверн Тони заради „нечестното й влияние" върху завещанието на музиканта. Кралят на блус...
Сливен. 70-годишна жена и двете й дъщери получиха изгаряния следствие на пожар във вила край Сливен, съобщиха от МВР. Трите жени са настанени в област...