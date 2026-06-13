Братовчедките на Уилям в сълзи заради Кейт
Нов кралски скандал
Следете всички новини, анализи и коментари за Беатрис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нов кралски скандал
Беатрис и Юджини демонстрираха солидарност с краля
Принцесата на Уелс организира коледна служба в Уестминстърското абатство
Принцеса Беатрис има едно много сложно условие към краля
Беатрис и Едоардо започват връзката си през 2018 г.
Една от братовчедките на Хари
Принцеса Беатрис е с разбито сърце
Скъпа бабо, искаме само да ти благодарим, казаха принцесите Беатрис и Юджини
Деветата в опашката за трона се омъжи в частна церемония
Внучката на британската кралица отмени венчавката
Елизабет II щяла да омъжва принцеса Беатрис след двукратно отлагане на тържеството заради проблеми в семейството