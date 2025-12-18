Напрежение в Бъкингам! Отрязаха Кейт

Дъщерите на бившия принц Андрю - принцесите Юджини и Беатрис, са отказали покана от съпругата на принц Уилям Кейт Мидълтън, съобщава Daily Beast.

Принцесата на Уелс лично е поканила Юджини и Беатрис на коледната служба, която организира в Уестминстърското абатство. Събитието бе посетено от близо1600 души, включително актрисата Кейт Уинслет и актьорът Чуетел Еджиофор.

Членове на британското кралско семейство също бяха сред гостите. В отсъствието на краля и кралицата, Кейт и Уилям бяха най-старшите членове на фамилията на събитието, посветено на личния проект на Мидълтън.

По данни на Daily Beast, Катрин лично е поканила двете сестри на коледната си служба в опит да събере отново кралското семейство след скандала около Андрю. Юджини и Беатрис обаче не се появиха на мероприятието й и публикуваха официално извинение в социалните мрежи.

Принцесите запазиха всичките си титли, а според слуховете отговорностите им дори може да се разширят.

От години Андрю е преследван от обвинения в сексуално насилие над непълнолетни. Най-шумният скандал е свързан с американката Вирджиния Робъртс-Джуфр, която твърди, че е била принудена да прави секс с принца на 17-годишна възраст.

