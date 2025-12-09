Във Великобритания взимат ключово решение за Хари

През май принц Хари загуби делото, с което настояваше за възстановяване на постоянната си полицейска защита при посещения във Великобритания.

В интервю за BBC тогава той заяви, че не може да доведе семейството си обратно в родината, защото не може да гарантира тяхната сигурност.

Сега се очаква Министерството на вътрешните работи на кралството да прецени дали принц Хари трябва автоматично да получава пълна охрана, въпреки че вече не е действащ член на кралското семейство.

През 2020 г., след като се отказа от официалните си кралски задължения и се премести със съпругата си Меган Маркъл в САЩ, охраната на принц Хари бе понижена. По-рано тази година той оспори решението на комисията Ravec (Protection of Royalty and Public Figures), която определя нивото на защита за висшите кралски особи.

Комисията постанови, че тъй като Хари ще посещава страната рядко, неговите нужди ще се оценяват индивидуално. Юридическият му екип обаче твърдеше, че заплахите срещу него не са били адекватно преценени. Съдът отхвърли жалбата, като постанови, че няма нищо незаконно в начина, по който е взето решението.

След решението Хари заяви пред BBC News в Калифорния, че е "съкрушен" и че връщането му във Великобритания със семейството е "невъзможно" при настоящите условия.

Бъкингамският дворец коментира, че въпросът е бил многократно и внимателно разглеждан от съдилищата, които са стигали до едно и също заключение. Според вестник The Sun процесът по преоценка на заплахите вече е започнал, а решение се очаква през следващия месец, тоест януари 2026 г.

"Системата за сигурност на Обединеното кралство е строга и пропорционална. Нашата дългогодишна политика е да не предоставяме подробна информация за тези мерки, тъй като това би могло да компрометира тяхната ефективност и да застраши сигурността на отделни лица", е единственият коментар от страна на правителството по този въпрос, предава lifestyle.bg.

