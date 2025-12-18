"Живия Нострадамус" призна от кое свое пророчество за 2026 г. се страхува

Бразилският пророк Атос Саломе, често наричан „Живия Нострадамус“, отправи обезпокоително предупреждение, от изпълнението на което предсказание „се страхува най-много“. Мистикът очерта доста впечатляващ списък със събития, които според него ще се развият през 2026 година.

Сред своите прогнози Саломе предвижда икономически кризи, засилване на международните конфликти, които биха могли да предизвикат Трета световна война, възход на цифровите валути и появата на нова смъртоносна болест, която би могла да причини „пълен хаос“.

Какво е „предсказал“ бразилският феномен за 2026 г.

Саломе подчертава една конкретна заплаха: опустошителните слънчеви бури. Самопровъзгласилият се пророк заяви, че „последователни доказателства“ сочат, че събитието, свързано с космическото време, ще се случи в началото на март 2026 г.

„От 2024 г. слънчевата активност достигна пик и показва забележима тенденция към нарастваща нестабилност. Това не е преувеличение. Отразява реален физически риск, който нараства месец след месец“, обясни Саломе.

Според него слънчевите бури в момента изглеждат най-вероятният сценарий за такова незабавно въздействие върху ежедневието и това се подкрепя от надеждни научни данни. Саломе подчертава: „Това заслужава пълно внимание. Не от страх, а по-скоро заради измерими сигнали, съвпадащи с потенциални прекъсвания на електрозахранването, прекъсвания на комуникациите и технологични смущения в засегнатите региони.“

Макар че другите му прогнози за 2026 г. също са тревожни, те се развиват в малки, постепенни цикли, докато слънчевата активност може да удари „бързо, без много предупреждение“.

„Ето защо виждам това като един от най-чувствителните и рискови моменти на 2026 г.“, подчертава Саломе, добавяйки, че слънчевите бури могат да причинят широко разпространени системни повреди и широко разпространени прекъсвания на електрозахранването.

Някои учени потвърждават това

Според НАСА слънчевата буря е изригване на частици, магнитни полета и материя, насочени от Слънцето към Слънчевата система. Когато този поток е насочен към Земята, подобни екстремни метеорологични събития могат да нарушат магнитното поле на планетата, което потенциално може да причини прекъсванията на електричеството, за които предупреждава Саломе.

Космическата агенция обаче отбелязва, че е малко вероятно тези събития да имат пряко въздействие върху хората на земната повърхност.

Предупрежденията на Саломе са намерили известна подкрепа в научната общност. Настоящият слънчев цикъл започна през ноември 2024 г. и се очаква да приключи през март 2026 г. НАСА обяснява, че приблизително на всеки 11 години, по време на пика на слънчевия цикъл, магнитните полюси на Слънцето се обръщат и звездата преминава от състояние на покой в ​​активно и турбулентно състояние.

Разбира се нашата планета е преживявала слънчеви бури и преди. Най-известната се е случила през септември 1859 г. и е наречена „Събитието Карингтън“. Тя остава най-мощната геомагнитна буря, документирана някога. Според изследвания на Геофизичния институт на Университета на Аляска, тя е произвела ослепителни сияния и е предизвикала пожари в телеграфните станции.

