Живия Нострадамус направи тежко предсказание за Путин за 2026 г.

Екстрасенсът Атос Саломе, известен още като „живия Нострадамус “, направи предсказание за 2026 г. Едно от неговите пророчества се отнася до руския президент Владимир Путин.

39-годишният медиум предсказва „неврологична“ здравословна криза за лидера на Кремъл, пише британското издание „Експрес“. Той придобива слава, след като прави няколко предсказания, които впоследствие се сбъдват, включително тези относно епидемията от Ковид-19 и смъртта на кралица Елизабет II.

Путин през 2026 година

„Живия Нострадамус“ сподели ексклузивно списък с прогнози за следващата година. Начело на списъка е промяна в глобалната динамика на силите в Русия, Индия и Германия. Според него това е „невидимо реконфигуриране на планетата“. Саломе твърди, че трябва да се очакват „експлозивни събития“ в Кремъл.

„В Москва Владимир Путин е изправен пред неврологична криза, която ще попречи на вземането на стратегически решения. Путин вероятно ще даде приоритет на здравето си, проправяйки пътя за триумвират от Патрушев, Шойгу и Бортников, който да остане на власт до май 2026 г.“, казва той пред изданието.

Авторите на статията отбелязват, че гореспоменатите лица се считат за близки сътрудници на Путин. Николай Патрушев е официален помощник на диктатора, Сергей Шойгу е секретар на Съвета за сигурност и бивш ръководител на руското Министерство на отбраната. Александър Бортников е директор на Федералната служба за сигурност на Русия.

През цялата година се разпространяваха различни слухове за здравето на руския президент. Остава неясно дали 73-годишният лидер на страната страда от някакви специфични здравословни проблеми. През октомври обаче Кремъл потвърди, че той е бил хоспитализиран след двуседмично отсъствие от обществения живот.

Какво още предсказва „живия Нострадамус“ за 2026 година

Според Атос Саломе в Индия ще избухне корупционен скандал, свързан с Националната мисия за зелен водород. Това събитие може да принуди премиера Нарендра Моди да подаде оставка.

Екстрасенсът смята, че това ще наруши баланса в БРИКС, чиито членове са Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка, Египет, Етиопия, Иран, Индонезия и Обединените арабски емирства.

„Ситуацията предполага, че е възможен законодателен преврат, но все още има възможности за обръщане на тази ситуация. Моди трябва да действа предпазливо и решително, стратегически и отговорно, като коригира траекторията, преди напрежението да ескалира в институционална криза без изход“, казва той.

