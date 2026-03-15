Голяма находка! Откриха гробницата на спонсора на гладиаторите

Огромна гробница-мавзолей, даваща безценна информация за живота на древните римляни и гладиаторските битки, е най-новото откритие в Италия.

Тя се намира в близост до съвременния град Аполоза, в южната провинция Беневенто.

В миналото обаче точно там е минавал най-важният римски път - Апиевия, наричан още „Регина Виарум“ или Царицата на пътищата, който свързвал Рим с Гърция, Египет и Мала Азия.

Открита е богата гробница, цялата украсена със сцени от гладиаторски битки.

Това съобщава Arkeonews.

По стара традиция, големите находки се намират не в резултат на планирани разкопки, а случайно.

Тази стана известна след огромно наводнение, когато местен доброволец - Марко Зампарели, забелязал необичайни варовикови блокове и сигнализирал на органите за защита на културното наследство, както и Симон Форест, едно от големите имена в света за изследване на варовикови блокове.

Археолозите от Беневенто започвали спешни разкопки и почти веднага открили входа на подземна погребална камера, украсена с резбовани елементи.

Предварителният анализ датира паметника от самото начело на I век от н.е., от времето на първия римски император Октавиан Август.

Доказателствата, получени от извлечените фрагменти, показват, че това е бил кръгъл мавзолей с диаметър около 12 м, украсен с резбовани сцени на гладиаторските битки.

Това откритие е особено ценно, защото изображения на гладиатори рядко се срещат в римски гробници. Археолозите са категорични, че аристократът, погребан вътре, не само е имал тясна връзка с битките, като е притежавал и обучавал гладиатори. Нещо повече – най-вероятно е бил спонсорът, който е плащал за публичните игри.

Тъй като римското законодателство забранявало погребенията в градските стени, по главните пътища възникнали гробища. Но само най-богатите можели да си позволят изящни гробници по най-големите маршрути, за да могат пътниците да ги видят. Това били римляни, които финансирали гладиаторските битки, за да получат влияние, да укрепят политическата си репутация и да увеличат одобрението на обществеността.

Местоположението на мавзолея подсказва, че този римлянин е бил сред най-заможните и то по времето на император Август, когато бил пика на гладиаторските школи, а сред римските аристократи е било модерно да имат лични гладиатори, които не само да печелят пари за господаря си с изявите на арената, но и да са им лична охрана. В това отношение Цезар надминал всички, той имал охрана от 2000 гладиатора.

Този много богат римлянин е бил толкова важен, че издействал да си построи голяма гробница точно по Вия Апия, най-грандиозният път за онова време, по който са минавали хиляди хора.

Императорският път е бил достатъчно широк, за да се разминат две каруци в противоположни посоки или петима войници да маршируват един до друг. На всяка римска миля е имало стълб, който обозначавал разстоянието и надпис, кой император е управлявал по това време. На всеки 19 мили имало обособени места за отдих.

Паметникът, разположен на участъка между древните селища Каудиум и Монтескарджо, очевидно е служел за постоянно напомняне за богатството му и връзката му с обществения спектакъл.

Гробницата предоставя рядка възможност да се види как културата на гладиаторските битки формира социална идентичност в римското общество, казаха археолозите, които я изследват.

