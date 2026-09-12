Голяма находка! Откриха гробницата на спонсора на гладиаторите
Намира се на най-важния римски път, строена е по времето на император Август
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Намира се на най-важния римски път, строена е по времето на император Август
Факт или феминистка мечта?
Скандалът с двете жени-мъже – боксьорките Имане Хелиф от Алжир и Лин Ю Тин от Тайван, породи куп въпроси: от пола им до това имало ли е жени гладиатор...
При представянето на новата атракция почерпиха гостите с оригинални римски бонбони от времето на императорите
Сандански. Жителите на санданското село Склаве и стотици гости станаха свидетели на уникална историческа възстановка по проект на община Сандански на...
Проект възстановява римския пазар за роби, на който е продаден великият водач на най-голямото въстание