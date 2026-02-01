Битка по улиците на Торино след ляв протест

Сериозни сблъсъци избухнаха в събота по време на масов протест срещу затварянето на културен център на левицата в италианския град Торино. Най-малко 11 полицаи са били ранени, а 10 души са арестувани, съобщиха властите, цитирани от ДПА. Напрежението ескалира в края на демонстрацията, след като срещу силите на реда полетяха камъни, коктейли Молотов и различни предмети.

Протестът беше организиран заради затварянето малко преди Коледа на културния център „Аскатасуна“, който от десетилетия служи като място за срещи и събития на леви активисти в града. Според организаторите около 50 000 души са участвали в демонстрацията в централните части на Торино, като сред издигнатите знамена са били и палестински флагове, отбелязва ДПА.

След края на събирането ситуацията излезе извън контрол. Бяха подпалени няколко контейнера за боклук, както и полицейски ван, а част от протестиращите са били с маски. Силите за сигурност отговориха с водни оръдия и сълзотворен газ. Един от демонстрантите е бил отведен от мястото с наранявания на главата.

Видео, разпространено след безредиците, показва полицай, паднал на земята, докато маскирани лица го налагат и ритат, съобщава ДПА. Италианските власти разследват инцидентите и предупреждават за твърд отговор при нови прояви на насилие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com