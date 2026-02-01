Иран и САЩ преговарят, Тръмп държи войната на масата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран „говори сериозно“ със Съединените щати и изрази надежда, че може да бъде постигнато приемливо споразумение, предаде Ройтерс. Думите му идват на фона на активизирани дипломатически контакти, но и на демонстративно струпване на американски военни сили в Близкия изток, което подхранва опасенията от нова ескалация.

По-рано най-високопоставеният ирански представител по въпросите на сигурността Али Лариджани обяви, че работата по изготвяне на рамка за преговори със САЩ напредва. „Противно на атмосферата за предстояща война, разпалвана изкуствено от медиите, изготвянето на рамка на преговори напредва“, заяви Лариджани, който в петък беше приет в Москва от руския президент Владимир Путин. Ден по-късно иранският представител се срещна в Техеран с премиера и външен министър на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който се опитва да посредничи между Вашингтон и Техеран, отбелязва ДПА.

Американският президент потвърди публично контактите, като репортер на Фокс нюз го цитира да казва, че иранската страна „преговаря и ще видим какво ще стане“. „Иран говори с нас и ще видим дали можем да направим нещо, в противен случай ще видим какво ще стане. Имаме голяма флотилия, която се е насочила натам“, заяви Тръмп, цитиран от ДПА, с което директно свърза дипломацията с военния натиск.

Очаква се разговорите да се съсредоточат върху прекратяването на спорната иранска ядрена програма и ограничаването на разработването на балистични ракети. Тръмп неведнъж е настоявал Техеран да договори ново ядрено споразумение, като е предупреждавал, че в противен случай САЩ могат да прибегнат до военни удари. Паралелно с това той отправи заплахи към иранските власти и заради репресиите срещу протестиращи на фона на влошената икономическа ситуация в страната. В региона вече бяха изпратени самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ и няколко ескадрени миноносеца, като засега остава неясно доколко Тръмп е решен реално да използва сила, отбелязва Асошиейтед прес.

От иранска страна външният министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е готов за „справедливи и безпристрастни“ преговори, но категорично отхвърли ключови искания на Вашингтон. Отбранителните стратегии и ракетните системи никога няма да бъдат предмет на разговори, подчерта той, като предупреди, че Иран ще запази своите способности и при нужда ще ги разшири. Арагчи отправи и директно послание към САЩ, че евентуален военен конфликт този път може да не остане двустранен.

Напрежението се връща към спомена за юни миналата година, когато САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти и се включиха в 12-дневната война между Израел и Иран, припомня ДПА – епизод, който превърна всеки нов дипломатически сигнал в потенциален спусък за нова криза.

