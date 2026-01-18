Николай Младенов благодари на Тръмп за смелото лидерство

Първа публична реакция след номинирането си за върховен представител за Газа направи българският дипломат Николай Младенов, като акцентира върху ролята на американската дипломация и личния принос на президента на САЩ. В публикация във Фейсбук той определи номинацията като „чест и огромна отговорност“ и заяви, че ще работи тясно с преходната палестинска администрация в рамките на Съвета за мир.

По думите му, сформирането на Националната комисия за администриране на Газа е ключов елемент за стабилизиране на ситуацията и постигане на траен мир в ивицата. Младенов подчерта, че този процес е резултат от координирани усилия и активна международна подкрепа.

В изявлението си българският дипломат отправи специална благодарност към Доналд Тръмп, като изтъкна „неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно“. Той благодари и на посредниците и международните партньори за постоянната им подкрепа в усилията за мир в Газа.

