САЩ ликвидираха лидера на иранско звено, опитало да убие Тръмп

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет заяви, че американските сили са ликвидирали ръководителя на звено, което е направило опит за покушение срещу Доналд Тръмп.

„Вчера лидерът на звеното, което се опита да убие президента Тръмп, беше издирен и убит“, посочи той.

Хегсет допълни: „Техеран се опита да убие държавния глава на САЩ. Но той получи последната дума“.

Американският президент Доналд Тръмп твърдеше, че иранските власти са се опитали да го убият два пъти досега. Това беше съобщено в X от репортера на ABC News Джонатан Карл, който интервюира президента по-рано.

"В телефонен разговор тази вечер президентът Тръмп ми каза следното за смъртта на аятолах Хаменей: "Стигнах до него, преди той да стигне до мен. Те се опитаха два пъти да ме елиминират. Но аз стигнах до него пръв.“ Това е препратка към това, което американското разузнаване смята за заговор за убийство на Тръмп през 2024 г.“, цитира Карл думите на президента, пише NOVA.

