Колко ще продължи войната в Иран? Израел се произнесе

Израелските въоръжени сили подготвят най-малко още една или две седмици операции на територията на Иран, съобщиха израелски медии след брифинги за военни репортери.

„Израелската армия планира поне още една или две седмици операции в Иран, по време на които възнамерява да порази още хиляди цели на иранския режим“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Съединените щати и Израел започнаха мащабна атака срещу Иран в събота, 28 февруари, включваща стотици удари, сред които и такива, при които бе убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, както и няколко висши военни фигури.

Израелският новинарски сайт „Инет“ съобщи в челна публикация, че „в рамките на (израелската армия) се очаква да има поне още две допълнителни седмици бомбардировки в Иран“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com