След балистичните ракети. Хакан Фидан със спешен разговор с иранския си колега

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан проведе телефонен разговор с иранския си колега Аракчи.

Фидан предаде на Аракчи реакциите на Турция относно балистичните ракети, изстреляни от Иран, които са били засечени да се насочват към турското въздушно пространство и впоследствие неутрализирани.

Министър Фидан заяви, че трябва да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАТО

НАТО също така публикува послание: „Ние сме до всички наши съюзници, включително Турция.“

Какво се случи

На сутринта, след съобщение за паднал от въздуха обект в квартал Дортьол в Хатай, екипи отидоха на място, взеха предпазни мерки и започнаха разследване.

Разследването разкри, че обектът е балистичен боеприпас.

Министерството на националната отбрана също издаде изявление по въпроса по-късно през деня.

В изявлението се казва: „Балистична ракета, изстреляна от Иран, която беше засечена да се насочва към турското въздушно пространство след пресичане на иракското и сирийското въздушно пространство, беше неутрализирана своевременно от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Фрагментът от ракетата, паднал в област Дортьол в провинция Хатай, беше идентифициран като принадлежащ на ракетата на противовъздушната отбрана, която прихвана заплахата във въздуха. При инцидента няма жертви или ранени. Нашата решителност и капацитет да гарантираме сигурността на страната и гражданите ни са на най-високо ниво. Докато Турция е на страната на регионалната стабилност и мир, тя е способна да гарантира сигурността на своята територия и граждани, независимо от кого или откъде идва заплахата. Всички необходими стъпки за защита на нашата територия и въздушно пространство ще бъдат предприети решително и без колебание. Припомняме ви, че си запазваме правото да реагираме на всяко враждебно отношение към нашата страна. Предупреждаваме всички страни да се въздържат от действия, които биха довели до по-нататъшно разпространение на конфликтите в региона. В този контекст ще продължим да се консултираме с НАТО и другите ни съюзници. С уважение обявяваме на обществеността.“ беше включено съобщението.

