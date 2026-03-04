Израел заплаши новия върховен лидер: Ще бъде цел за ликвидиране!

Израел предупреди, че всеки нов лидер на Иран ще бъде „еднозначна цел за ликвидиране. Като нов върховен лидер бе посочен синът на Али - Моджтаба Хаменей. Предупреждението беше отправено в момент на изострено напрежение след съвместните американско-израелски удари срещу Иран през последните дни.

„Всеки лидер, назначен от иранския терористичен режим, ще бъде еднозначна цел за елиминиране - премиерът и аз инструктирахме израелските отбранителни сили да се подготвят и да действат с всички необходими средства, за да изпълнят мисията като неразделна част от целите на операцията „Лъвски рев“, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац.

Той подчерта, че за Израел няма значение кой ще бъде избран за върховен лидер. „Няма значение как се казва или къде се крие“, каза Кац.

По думите му Израел ще продължи действията си „с пълна сила“ заедно със американските си партньори. „Ще продължим да действаме с пълна сила заедно със нашите американски партньори, за да разрушим способностите на режима и да създадем условия иранският народ да го свали и да го замени“, заяви той.

Както Израел, така и Съединените щати твърдят, че ударите им могат да създадат условия иранският народ да установи демократично управление и да възстанови стабилността в региона. В същото време американският президент Доналд Тръмп намекна за сценарий, подобен на този във Венецуела - при който американски сили биха могли да задържат президента, но да оставят голяма част от администрацията на власт.

