Дроновете на Иран поставят под риск световния петролен поток

Военната ескалация между Иран, САЩ и Израел поставя под сериозна заплаха един от най-важните енергийни маршрути на планетата - Ормузкия проток. Според разузнавателни източници и военни анализатори атаките с ирански дронове могат да нарушат корабоплаването в района за месеци. По-малко ясно обаче остава колко дълго Техеран ще може да поддържа интензивни ракетни удари, пише Ройтерс.

Масирани удари с ракети и дронове

След началото на военните действия между САЩ, Израел и Иран през уикенда Техеран е изстрелял стотици ракети и повече от 1000 дрона към държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон. По-голямата част от тях са били прехванати от системите за противовъздушна отбрана.

Въпреки това някои удари са нанесли щети по жилищни и търговски сгради, инфраструктура и американски военни бази в региона. Конфликтът вече се отразява и на международните енергийни пазари.

Ормузкият проток - тесният морски проход между Иран и Оман - е жизненоважна артерия за световната енергийна система. През него преминава около една пета от глобалния износ на суров петрол и втечнен природен газ. След ирански атаки срещу шест кораба корабоплаването в района почти е спряло.

В резултат на това цените на енергията реагираха рязко. Петролът сорт Брент е поскъпнал с около 12 процента, а европейският бенчмарк за природен газ се е повишил с близо 50 процента само за няколко дни.

„Иран няма да се предаде лесно или бързо. Страната разполага със средства да направи Ормузкия проток опасен за търговското корабоплаване“, коментира Боб Макнали, президент на Rapidan Energy Group.

По думите му американската стратегия е насочена към унищожаване на иранските складове с боеприпаси, бази и съоръжения, които представляват заплаха за корабоплаването. Но дори няколко успешни удара срещу танкери могат да са достатъчни, за да спрат корабите.

Огромен потенциал при дроновете

Иран е един от големите производители на бойни дронове в света. Според анализ на Центъра за информационна устойчивост - изследователска организация, финансирана от британското външно министерство - страната има индустриален капацитет да произвежда около 10 000 дрона месечно.

Размерът на иранските ракетни запаси остава неясен. Израелската армия оценява арсенала на около 2500 ракети, докато други анализатори предполагат, че броят им може да достига до 6000.

Част от запасите вероятно са намалели, тъй като Техеран е доставял оръжие на съюзниците си - Хизбула в Ливан и хутите в Йемен. Освен това иранските ракети са били използвани и по време на 12-дневния конфликт с Израел миналия юни.

Друг проблем за Иран може да се окаже броят на пусковите установки. Според британския Център за информационна устойчивост техният брой е намалял поне наполовина през последната година след удари на Израел и САЩ, а през последните дни е спаднал още повече.

Въпреки това дроновете остават силно оръжие за Техеран. Най-новото поколение дронове Shahed-136 има обсег между 700 и 1000 километра, което позволява да достигнат всяка точка по южното крайбрежие на Персийския залив.

Тези апарати могат да бъдат изстрелвани както от иранската територия, така и от кораби. Част от тях се произвеждат в заводи с двойна употреба, които лесно могат да увеличат производството при необходимост.

От началото на конфликта поне 65 дрона са проникнали през системите за противовъздушна отбрана на държавите от Персийския залив и са достигнали територията на Обединените арабски емирства.

Сред засегнатите обекти са били центрове за данни на Amazon, международното летище в Дубай и хотел от веригата Fairmont. В Бахрейн също са нанесени материални щети по инфраструктура, американска военноморска база и висока сграда с хотел и апартаменти.

Морските мини - скритата заплаха

Анализаторите предупреждават, че ако Иран изчерпи част от ракетите и дроновете си, може да прибегне до друго средство - морски мини. Според компанията Dryad Global Техеран разполага между 5000 и 6000 такива устройства.

Те могат да бъдат закрепени за морското дъно, да се придвижват свободно във водата или да бъдат изстрелвани с ракети. При контакт с кораб те се взривяват и могат да причинят сериозни щети.

Засега няма данни Иран да е поставил мини в Ормузкия проток. Но експертите предупреждават, че подобен сценарий може да доведе до продължителна криза.

„Ако бъдат поставени морски мини, ще отнеме много време те да бъдат обезвредени. Тогава вече говорим за месеци на разрушения и сериозни смущения в корабоплаването“, коментира Кормак Маккари от компанията Control Risks.

