Дунав губи още сантиметри. Хидроложката обстановка остава усложнена
Няма нови заседнали кораби, но ниските води продължават да затрудняват движението по реката
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Няма нови заседнали кораби, но ниските води продължават да затрудняват движението по реката
Най-голямото повишение е край Лом, докато ограниченията за газенето на корабите продължават по целия български участък
Новият инцидент допълнително поставя под въпрос сигурността на един от най-важните морски маршрути
Експерт предупреждава: 45 „Марици“ липсват от българския участък на реката
Блокадата може да остане безсрочно, докато Вашингтон подготвя нов пакет за икономическо задушаване на Техеран
В Будапеща нивото на водата спадна до 10 см
Причината е увеличаването на руските и украинските атаки срещу плавателни съдове в район
Има видеозапис от атаките
След предприемането на необходимите действия от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и ДП „Пристанищна инфраструктура“
Защо няколко морски коридора определят цените на петрола, храните и почти всичко, което купуваме
Баб ел Мандеб – един от най-важните морски коридори в света, е под заплаха
Кораб под панамски флаг е бил атакуван
Външният министър Ван И призова за отваряне на пролива
Военният потенциал на Техеран може да спре корабоплаването през Ормузкия проток
Разговорите ще са в Анкара
FAST Danube 2 е стратегическа инициатива, насочена към цялостното подобряване на навигационните условия по река Дунав
Въпреки напредъка на науката и технологиите, загадките нямат обяснение до днес
София. Наводненията няма да се отразят на корабоплаването. Това обясни министърът на транспорта Данаил Папазов пред журналисти. „Може да се отрази на...
Ротердам. Безпилотни товарни кораби може да се превърнат в реалност в рамките на десетилетие, според производителя "Ролс Ройс". ЕС от своя страна фин...
Варна. Председателят на моряшкия профсъюз Иван Велков алармира, че законодателен пропуск заплашва корабите, плаващи под български флаг, с блокада на...