Смъртоносна атака в Черно море: Моряк загина след удар с дрон

Един член на екипажа е загинал, а други двама са били ранени при атака с дрон срещу кораб под панамски флаг в Черно море, съобщи Морската администрация на Панама, цитирана от Ройтерс.

По данни на институцията инцидентът е станал в четвъртък. Един от пострадалите моряци е в тежко състояние. Въпреки пораженията плавателният съд е успял да продължи курса си.

От Морската администрация на Панама съобщиха, че са задействани всички необходими процедури за изясняване на случая и поддържат постоянна връзка със заинтересованите страни.

На този етап не се уточнява откъде е извършена атаката с дрона.

Властите в Панама отправиха предупреждение към корабособствениците и екипажите да избягват плаване в украинските и руските води на Черно море, както и в Азовско море.

Панама поддържа най-големия корабен регистър в света, като приблизително 16% от световния търговски флот плва под нейния флаг.

В същото време www.ukrinform.net съобщава, че руски дронове са атакували два цивилни кораба в Черно море, плаващи под флаговете на Панама и Сейнт Китс и Невис. При нападението е загинал един член на екипажа, а петима души са били ранени, съобщи в Телеграм вицепремиерът на Украйна и министър за развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба.

По думите му при удара срещу кораба под панамски флаг е загинал един моряк, а двама негови колеги са били ранени, като единият е в тежко състояние.

„Изказвам искрените си съболезнования на семейството и близките на загиналия“, заяви Кулеба.

При отделна атака е бил поразен и кораб под флага на Сейнт Китс и Невис. Там трима членове на екипажа са получили леки наранявания.

Според украинския вицепремиер нападенията са поредно доказателство, че Русия атакува свободата на корабоплаването, международната търговия и глобалната продоволствена сигурност.

„Под ударите попадат цивилни екипажи, търговски кораби и морска инфраструктура, които осигуряват хуманитарни и експортни маршрути. Светът не бива да свиква с това цивилни моряци да се превръщат в мишени“, подчерта Кулеба.

Инцидентът допълнително засилва опасенията за сигурността на корабоплаването в Черно море, което остава една от най-напрегнатите зони от началото на войната.

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