Предприемат ключов ход за българското Черноморие
Целта е да се ограничи рискът от инциденти
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Целта е да се ограничи рискът от инциденти
Кораб под панамски флаг е бил атакуван
Може да докара криза на риболова и туризма ни, а на държавата - лош имидж
София. Агенция "Морска администрация" и генералният й директор да бъдат преместени във Варна. Това обмисля министърът на транспорта Данаил Папазов, ст...
Варна. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще се включи в церемонията по пускане на вода на двата нови к...