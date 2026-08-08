Европа без Дунав. Кой пострада най-много

Това лято, поради екстремни горещини, нивото на водата в Дунав спадна до рекордно ниски нива. Странни инциденти - появата на мамутски кости и нацистки военен кораб - само подчертават проблемите, които това природно бедствие създаде буквално за всеки сектор, от енергетиката и транспорта до автомобилостроенето.

Нивото на водата в река Дунав е паднало до рекордно ниско ниво. Това се дължи на тежка суша и няколко екстремни горещи вълни в цяла Европа.

В Будапеща нивото на водата в Дунав спадна до 10 см на 3 август – предишният минимум през 2018 г. беше 33 см.

Нивото на водата в Дунав е малко вероятно да се повиши скоро. Синоптиците не очакват значителни валежи през следващите дни и прогнозират нова вълна от екстремни горещини с температури, достигащи 38°C.

Унгария: Перспективи за затваряне на атомната електроцентрала

Заплитяването на Дунав заплашва много източноевропейски страни с енергийна криза.

Един от най-значимите рискове е потенциалното затваряне на унгарската атомна електроцентрала „Пакш“. Разположена на брега на река Дунав, речната вода се използва за охлаждане на енергоблоковете ѝ.

Още в началото на миналата седмица натоварването на реакторите в атомните електроцентрали беше намалено с повече от 50% от максималния им капацитет от 2000 MWh. До уикенда производството на електроенергия спадна четири пъти над максимума, достигайки 480 MWh.

В понеделник Пакш вече произвеждаше само 240 MWh.

Спирането на АЕЦ „Пакш“ ще окаже значително влияние върху Унгария, тъй като атомните електроцентрали представляват приблизително една трета от потреблението на електроенергия в страната.

Миналата седмица унгарските власти призоваха както големитепромишлени предприятия, така и обикновените потребители да намалят потреблението на енергия, особено в пиковите часове – от 17:00 до 22:00 часа.

Въпреки че повечето мерки в момента са с препоръчителен характер, на 1 август унгарското правителство прие регламент, който му позволява да принуди търговските потребители да намалят потреблението на енергия, ако е необходимо. От 3 август товарният транспорт с електрически влакове е забранен по време на пиковите часове.

Движението на товарни кораби по Дунав в Унгария е почти напълно спряно, а много речни круизи също са отменени. Не само Унгария

В Румъния, поради затъването на Дунав, властите вече бяха принудени да спрат един от двата реактора в АЕЦ „Чернавода“, която също използва вода от реката за охлаждане на системите си.

На 3 август румънските военни взривиха подводна скала в коритото на река Дунав, за да увеличат притока на вода към Черна вода.

Заплитяването на Дунав води до проблеми и за румънските фермери, които не могат да транспортират зърно по реката.

На 3 август автомобилните производители Dacia и Ford обявиха, че ще затворят фабриките си в Румъния до 19 август, за да намалят потреблението на електроенергия на фона на недостига.

Сръбският президент Александър Вучич обяви на 2 август , че Дунав ще стане неплавателен след няколко дни. Той заяви също, че ниското ниво на водата в реката е причинило проблеми и в нефтопреработвателната рафинерия.Капацитетът на най-голямата водноелектрическа централа в Сърбия, Джердап, разположена на Дунав, вече е спаднал до 20% от максималния си капацитет.

Сръбските власти също призоваха жителите да намалят потреблението на енергия, по-специално като използват по-малко климатици.

В Сърбия останките на германски военен кораб от Третия райх изплуваха на повърхността поради затъването на Дунав .

В Северна България са открити останки от мамут поради затъване на морското дъно . Не само Дунав, но и Рейн

И друга голяма европейска река, Рейн, е със значително ниско ниво това лято. Корабният канал между Майнц и Кобленц в момента е дълбок 1,25 метра, но прогнозите сочат, че жегата ще се задържи, което означава, че нивото на водата ще продължи да пада. Рейн е близо до най-ниското си ниво от осем години.

„Файненшъл таймс“, позовавайки се на експерти, съобщи, че намаляването на коритото на Рейн може да намали растежа на БВП на Германия с 0,1–0,2%. Това се дължи отчасти на факта, че то или принуждава корабите да напуснат реката, или да превозват по-малко товари, което прави транспорта по-скъп.

Обемът на стоките, превозвани по Рейн и нататък през Ротердам, намалява постоянно от началото на юли и до края на месеца е бил с около 10% под нормалните нива.



„Това не е просто един регион, както преди, а цяла територия на Европа. Предвид настоящата динамика, това означава, че или ще се сблъскаме с прекъсвания на електрозахранването, или ще трябва да инвестираме повече“, коментира ситуацията с реките в Европа Алесандро Армения, енергиен анализатор в Kpler, пише "Комерсант".