Лоши новини за Джо Байдън

Здравето на бившия президент на САЩ Джо Байдън се влоши, а ракът се е разпространил в костите и органите.

Това каза синът му Хънтър Байдън в интервю за BBC News.

Много болезнено е и изключително изтощително по много начини. Ракът е много труден, много е тъжно да се гледа, добави той.

Хънтър също подчерта, че баща му е "центърът на семейството" и го нарече най-добрият баща, съпруг и дядо.

Джо Байдън е на 83 години. През май 2025 г. му беше поставена диагноза агресивна форма на рак на простатата. Няколко месеца по-късно претърпява операция за отстраняване на ракови клетки.

Байдън беше президент на Съединените щати от 2021 до 2025 г., като към момента на встъпване в длъжност той беше най-възрастният човек, който е бил президент на САЩ.