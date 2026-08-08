Облекчение за туристите в Халкидики след серия проблеми

Питейната вода в Касандра на Халкидики отново е безопасна и може да се използва без ограничения, съобщиха местните здравни власти, цитирани от БНР. Забраната беше отменена след почистване на водопреносната мрежа и нови лабораторни проби, които показали нормални показатели.

Междувременно край Вурвуру бяха премахнати азбестосъдържащи плоскости, поставени на дъното на морето като изкуствена преграда към лагуната Ливари. Властите засилват и контрола по плажовете, където дронове следят за незаконно заемане на площи и ограничаване на достъпа до морето.

Забраната за водата падна

В община Касандра вече няма ограничения за използването на чешмяната вода. Тя може да се употребява както за пиене и битови нужди, така и за приготвяне на храна в заведенията.

Решението е взето след почистване на системата и серия проверки на качеството. Местните власти се извиниха на жителите и туристите за неудобствата, причинени от временната забрана.

Опасна находка край Вурвуру

Друг сигнал на туристи насочи вниманието към лагуната Ливари край Вурвуру, където през летния сезон почиват множество семейства с деца.

Проверка на община Ситония установила, че в пясъка на морското дъно са били поставени парчета етернит, съдържащ азбест. Те били използвани за оформяне на изкуствена преграда към лагуната.

Материалите са премахнати, а властите разследват кой ги е поставил. Специалисти предупреждават, че азбестосъдържащите материали изискват специално третиране и отстраняване заради риска за здравето при освобождаване и вдишване на влакна.

Дронове дебнат нарушителите по плажовете

Контролът по крайбрежието също е засилен след множество оплаквания, че някои плажни заведения и концесионери ограничават свободния достъп до морето.

В Халкидики вече се използват дронове, които наблюдават заетите плажни площи и помагат на властите да установяват нарушения. При неспазване на правилата се налагат сериозни глоби, а при тежки случаи може да се стигне и до отнемане на разрешителни.

Така след проблемите с водата, опасните материали и достъпа до плажовете властите се опитват да успокоят туристите в разгара на летния сезон - водата в Касандра вече е в норма, а проверките по крайбрежието продължават.