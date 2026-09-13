Облекчение за туристите в Халкидики след серия проблеми
Водата е в норма, опасни материали са извадени от морето, а дронове следят денонощно за нарушения по плажовете
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Водата е в норма, опасни материали са извадени от морето, а дронове следят денонощно за нарушения по плажовете
Този момент се оказва съдбоносен за тях
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Целта е да се опази природата и да се защитят културните паметници
Те пожелаха и облекчаване на процедурите за внос на работници от трети страна
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