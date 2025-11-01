Трудният период приключва за 3 зодии до дни

Трудните времена приключват за 3 зодии след 5 ноември. Месецът носи значими астрологични събития, които ще доведат до облекчение и нови възможности за определени зодии.

След 5 ноември, когато Суперлуна в Телец осветява небето, три зодиакални знака ще започнат да усещат края на трудния период и началото на нови, по-благоприятни етапи.

Телец

Телците ще бъдат под влиянието на Суперлуна в своя знак на 5 ноември, която ще освети техния сектор на идентичността и личните ресурси. Това е време за самоосъзнаване и оценка на собствените възможности. Ретрограден Уран, който влиза в Телец на 8 ноември, ще предизвика неочаквани промени, които ще изискват гъвкавост и адаптивност.

Дева

Девите ще почувстват облекчение след 5 ноември, когато Суперлуна в Телец освети техния сектор на партньорствата. Това е време за укрепване на взаимоотношенията и възстановяване на баланса в личния и професионалния живот. Ретрограден Уран, който влиза в Телец на 8 ноември, ще донесе неочаквани, но положителни промени в динамиката на техните връзки.

Стрелец

Стрелците ще започнат да усещат края на трудния период след 5 ноември, когато Суперлуна в Телец освети техния сектор на ежедневието и здравето. Това е време за възстановяване на енергията и фокусиране върху личното благополучие. Стрелците ще започнат да усещат края на трудностите в професионалната сфера и творческите си проекти. Суперлуна в Телец ще активира идеи за нови начинания и ще помогне за реализиране на дългосрочни планове. Ретрограден Уран ще донесе изненадващи възможности за разширяване на хоризонтите, пътувания и нови професионални контакти.

