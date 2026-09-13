Ноемврийска градушка засипа български град
Всичко побеля, общината със спешни мерки
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Всичко побеля, общината със спешни мерки
Те ще усетят специфична енергия
Средиземноморски циклон ще раздели страната - меко на югоизток, по-хладно на северозапад
Точно преди Нова година това предизвикателно астрологично събитие навлезе в живота ни
Те ще имат шанс да подобрят живота си и това няма да е само в една конкретна област
Коледните и новогодишни празници може да останат зелени и тази година
Те ще могат да се освободят от минали негодувания и вътрешни тревоги
Те могат да очакват кариерни възможности, които биха могли да донесат дългосрочни потоци от финанси
Златен ноември ще имат три зодии. Това предрече световната топ астроложката Тамара Глоба. Три зодиакални знака ще преживеят период на растеж, вдъхнове...
Симеон Матев даде прогнозата си за ноември
Времето след средата на ноември ще бъде като втори шанс
Този период ще им донесе не само щастие, но и важни срещи
Златната гъска ще им кряка щастливо през целия ноември
Този астрологичен транзит символизира края на скорошни трудности и началото на по-хармоничен период
От 19 до 29 ноември 2025 г. Меркурий ще се премести в Скорпион
Сред акцентите е и таблетът Redmi Pad Pro 5G, мощен и с голям 12.1" дисплей
Минималните температури ще са относително ниски
В нумерологията 11 е духовно число, символ на интуиция, вдъхновение, просветление
Фазите на Луната задават специален ритъм, който помага да се определят най-благоприятните моменти за различни дейности
Енергията на Вселената ще ги докосне по специален начин