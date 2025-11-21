Ноемврийска градушка засипа български град

Голяма буря се изви в Петрич. Всичко е в градушка, пише Метео Балканс.

Зареди силният дъжд улиците заприличаха на реки. Изви се и силен вятър.

Градушката е с размер на лешник.

Пороят наводни мазе в жилищна сграда, няма сигнали за други щети. Това съобщиха за БТА от Община Петрич и от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН).

След интензивния проливен дъжд и градушката в РСПБЗН е подаден един сигнал за наводнено мазе в жилищна сграда на територията на града, каза началникът на районната служба главен инспектор Стоян Тилев. Екипи на пожарната, както и служители от Аварийното звено към общината, са изпратени на място, за да окажат съдействие. Специалистите извършват отводняване на помещението с наличната техника и подпомагат възстановяването на нормалната проходимост на канализационната система.

Секретарят на Община Петрич и ръководител на Аварийното звено Кирил Стойков информира, че в момента екипите работят координирано, за да избегнат щети. По думите му са изпратени както аварийни екипи, така и техника и служители на Общината, включително багер, който се използва за разчистване на шахти, затрупани с листа и наноси след бурята.

Община Петрич призовава гражданите да подават своевременно информация за наводнени участъци, запушени шахти или други опасности, свързани с валежите, за да могат екипите да реагират. Водачите на моторни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com