БАН се намеси. Научи как да наричат еврото

Книжовната норма не признава множествено число за валутата

Институтът за български език (ИБЕ) „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките (БАН) наложи официални правила за изписването на новата национална валута. Според езиковедите, по-малко от седмица след историческото присъединяване на България към еврозоната, употребата на думата „евра“ е категорично неправилна и некнижовна, предаде "Дунав мост".

Основното правило, което институциите и медиите трябва да спазват, е липсата на форма за множествено число на думата „евро“. Независимо от сумата, правилната форма остава „двадесет евро“ или „цените са в евро“. Това указание идва след официално запитване от Министерството на образованието и науката (МОН), целящо да унифицира езика в образователната система и публичното пространство.

В банковите и финансовите документи се запазва международният код „EUR“ съгласно стандарта ISO 4217, докато в ежедневната комуникация и върху монетите се появяват нови български съкращения.

Въпреки че официалната разменна единица в еврозоната е центът, България получи правото да изписва думата „стотинки“ върху националната страна на монетите си. БАН препоръчва конкретни съкращения на кирилица: „е.“ за евро, „ц.“ за цент и „ст.“ за стотинка.

"Еврото е мощен символ на това, което Европа може да постигне", заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на церемонията по присъединяването. Междувременно, езиковедите настояват за „езикова дисциплина“, за да се избегне хаосът при двойното обозначаване на цените, което ще продължи до 8 август 2026 година.

Според критици, фокусът върху граматиката в момента служи за омекотяване на прехода, докато реалните предизвикателства остават в сферата на ценовата стабилност и автоматичното превалутиране на доходите.

