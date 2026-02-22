Сирни Заговезни. Огънят пречиства, прошката лекува! Най-строгите забрани

Има дни в българския календар, които не просто се отбелязват – те се преживяват. Сирни Заговезни е точно такъв ден. Ден, в който огънят се извисява към небето, въжетата пламтят като живи змии, а хората застават един срещу друг, за да изрекат най-трудната дума: „Прости“.

Това е границата между зимата и пролетта, между старото и новото, между човека и неговата съвест.

Денят, в който се вярва, че небето се отваря, а душата се изчиства.

Прошка – най-големият български ритуал

На Сирни Заговезни човек трябва да поиска прошка от всички, които е наранил – волно или неволно.

Това не е формалност, а древен обет.

Прошката се дава с думите:

„Прости ми!“ – „Простено да ти е!“

Вярва се, че ако не поискаш прошка, годината ти ще бъде тежка, а ако не простиш – душата ти ще се затвори за доброто.

Огънят, който гони злото

Вечерта селата се изпълват с пламъци.

Запалват се огньове, въртят се факли, хвърлят се „оратници“ – огнени стрели, които прорязват тъмнината.

Това е древен езически ритуал – огънят да изгори всичко лошо, да изплаши злите сили, да отвори път за пролетта.

Колкото по-високо се издигне пламъкът, толкова по-плодородна ще бъде годината.

Хамкане – играта на чистото сърце

На конец се връзва парче бяла халва или варено яйце.

Конецът се люлее, а децата – със завързани ръце – се опитват да го уловят само с уста.

Който успее, ще бъде здрав и благословен.

Това е игра, но и символ – чистотата на детето, което хваща сладкото без хитрост, без измама, без грях.

Поверията на деня – каквото направиш, това ще ти се върне

Сирни Заговезни е ден, в който всяко действие има тежест.

Вярва се, че:

Ако се скараш с някого – цяла година ще се караш.

Ако плачеш – ще плачеш и през пролетта.

Ако се смееш – домът ти ще бъде пълен с радост.

Ако вечерта видиш огън в съня си – ще ти върви на любов.

Ако чуеш куче да вие – пази се от лоши думи и завист.

Това е денят, в който съдбата слуша.

Забраните – най-строгите в българския календар

Сирни Заговезни е ден на светлина и пречистване, но и на строги табута.

Нарушиш ли ги – вярва се, че злото ще намери пролука.

Не се работи тежка работа

Нито копаене, нито шиене, нито пране.

Вярва се, че иглата „зашива“ устата на кокошките и те няма да снасят.

Не се яде месо

Това е последният ден преди Великия пост.

На трапезата има само млечни храни, яйца, сирене, масло, баница.

Не се излиза след залез без нужда

Душите на предците се връщат и бродят.

Не бива да ги срещаш.

Не се клюкарства и не се злослови

Думите на този ден имат сила.

Каквото кажеш – ще се върне към теб.

Не се отказва прошка

Това е най-големият грях на деня.

Който не прости, вярва се, че сам ще носи тежестта на обидата през цялата година.

Не се хвърля храна

Трапезата е свещена.

Храната се пази, защото символизира благодатта.

Денят, в който човек се връща към себе си

Сирни Заговезни не е просто празник. Това е огледало. Ден, в който човек се изправя срещу собствените си грешки, срещу думите, които е изрекъл, срещу болките, които е причинил.

И ако има смелост да каже „Прости“, тогава годината му започва начисто.

