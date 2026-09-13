Поискайте прошка с чудна баница със сирене
Сирни заговезни - последният ден на богата трапеза
Следете всички новини, анализи и коментари за Сирни Заговезни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сирни заговезни - последният ден на богата трапеза
Каквото направиш, ще ти се върне
Прошка, хамкане и празничен огън събират жители и гости на 22 февруари
Денят поставя началото на най-големия пост през годината - Великия
Големият празник е на 2 март, в неделя
Последният ден преди Великия пост
Към всичко, което ще приготвите за празника не забравяйте за халвата
Вечерта завърши с прескачане за здраве на стихналия огън
Църквата приканва вярващите да се помирят с хората, с които са имали неразбирателства, за да прекрачат пречистени прага на Великия пост и да посрещнат...
Като голям християнски празник Сирни Заговезни поставя пред вярващите множество забрани
Всички желаещи могат да се включат в неделния празник
Традицията повелява младите да се опрощават с по-възрастните, а на трапезата се слага задължително халва
От общината призоваха празникът да бъде отбелязан без музика
Вземете Прошка с тази обредната пита
Сирница е един от най-богатите на ритуали и обреди празник
В деня след Сирни Заговезни започват великденските пости
Традицията повелява на Сирни Заговезни да се хапва халва
Ястията се приготвят с любов и молитва
Традицията повелява да присъстват разнообразни ястия
Истинският пост е отдалечаване от злото, задържане на езика, успокояване на гнева