Гришо се срина! Тежък удар

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се срина до 47-та позиция в световната ранглиста.

34-годишният хасковлия, който ще започне сезона в Бризбейн (Австралия) тази седмица, е с актив от 1080 точки. В първия кръг на турнира той ще играе срещу Пабло Кареньо-Буста.

262-то място заема пловдивчанинът Димитър Кузманов. Той е с 204 точки.

На челните позиции остават испанецът Карлос Алкарас с 12050 точки. Втората позиция с 11500 точки остава италианецът Яник Синер, докато на трето място с 5105 точки е германецът Александър Зверев.

