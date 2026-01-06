Тежък скандал с кръста! В София се намеси полицията

18-годишно момче извади богоявленския кръст от водите на езерото „Дружба“ на Йордановден, докато по време на ритуала възникна напрежение, след като мъж се опита да прекъсне словото на патриарх Даниил, което наложи намесата на полицията, съобщава БТА.

В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда, че докато патриарх Даниил произнася словото, мъж се опитва да прекъсне Негово Светейшество като се провикна „Хвърляй кръста“. В този момент друг мъж му прави забележка, след което между двамата възниква спор. Намесиха се полицаи и мъжът бе помолен да напусне.

Васил Борисов, на 18 години, извади богоявленския кръст от водите на езерото в столичния квартал „Дружба“.

„За първи път скачам за кръста. За мен това, че извадих кръста, е знак от Бога, че ще постигна всичко и че Бог е с мен“, обясни Васил. „Горд съм да бъда българин, Бог да пази България“, каза още той.

В „спасяването“ на богоявленския кръст участваха общо 40 мъже.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com