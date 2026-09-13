Явор Божанков пострада лошо. Решение на полицията
Кога е станал инцидентът
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Кога е станал инцидентът
Коя беше причината за инцидента
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Каква е причината за поредната свада
Откъде дойде сигналът
Коя е причината за напрежението
В каква група е участвал
Какви са предприетите мерки за сигурност
Вижте каква глоба му удариха
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Какво обясни адвокатът й Антон Станков
Специализирани полицейски действия, в рамките на разпоредените от главния секретар на МВР гл. комисар Георги Костов са били извършени в Кюстендилска...
Общо 7943 нарушения на пътя са установени в страната от 4 до 10 януари, съобщиха от пресцентъра на МВР. Според данните, предоставени от Главната дире...
Кола изгоря като факла при умишлен палеж. Огненият инцидент стана в Благоевград в четвъртък през нощта. Сигнал на телефон 112 е подаден от съседи на с...