Явор Божанков пострада лошо. Решение на полицията

Полицията в Горна Оряховица е докладвала Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка. Това научи Нова телевизия от свои източници.

В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати.

По-късно в неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане - да спре за проверка. Книжката му е отнета за три месеца. Делото е вече в СГП.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com