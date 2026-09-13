Явор Божанков пострада лошо. Решение на полицията
Кога е станал инцидентът
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Кога е станал инцидентът
Мъжът е транспортиран към "Пирогов"
Решението е твърде неприятно за безумците на пътя
56-годишен шофьор на лек автомобил Форд Фиеста пострада тежко при катастрофа на разклона за село Малко Чочевени. Произшествието е станало в 7,25 часа...
52-годишен мъж от Нова Загора е получил обгаряния по ръцете и лицето по време на пожар в подземен резервоар за пропан-бутан. Това съобщиха от полицият...
Жена пострада при катастрофа с автобус в столицата. Превозното средство се е движело по линия 84 в София, съобщава Нова тв. Автобусът е минавал през...
Жена пострада сериозно при пожар в Софи. Той е станал тази вечер, съобщи Нова телевизия. И уточни, че други двама души са евакуирани. Пламъците са лу...
Жена е леко пострадала при катастрофа на изхода на Пловдив. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ за "Фокус". И уточниха, че инцидентът...
10-годишно дете е пострадало след сблъсък със скиор в курорта Пампорово. Инцидентът е станал около 10.30 часа вчера. Пострадалото скиорче, което е от...
Мъж е пострадал тежко при инцидент във ВМЗ-Сопот. Това съобщи пред „Фокус" инж. Атанас Чернаев, директор на Инспекцията по труда в Пловдив. И уточни,...
Жена е пострадала при инцидент в „Бургаски корабостроителници". Откарана е в болница с опасност за живота, съобщи "Фокус". „На място е изпратен екип...
Катастрофа между два автомобила е станала на кръстовището между бул. „Македония" и ул. „Дрин" в Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Пло...
Моторист счупи двата си крака по врема на първия ден от Националния мотосъбор във Видин, съобщи "Фокус". Пострадалият е президент на мотоклуб „Монтана...
Дете пострада в катастрофа на главен път Е-79, за щастие няма тежки травми и опасност за живота му. Пътният инцидент станал към 12,00 часа на обяд в с...
Българка е ранена при стрелба в северен Лондон. 51-годишната Соня Генчева е приета в болница, където се борят за живота й. Инцидентът е станал минали...
Работник от строителна фирма, която отговаря за изграждането на пречиствателната станция във Враца, е пострадал по време на работа Това съобщава местн...
Моторист е пострадал тежко при катастрофа в столичния квартал Младост 1. Кола го е помела, в следствие на което той е получил тежки наранявания, съобщ...
Лекарка от Русе пострада тежко в Пирин планина. 54-годишната Анета Паналева се пребила под ръба Кончето, научи "Стандарт". Жената била със съпруга си...
Бременна жена пострада при тежка катастрофа край Кърджали в неделя. Инцидентът станал на остър завой на разклона за с. Черна скала. По първоначални да...
Стефан Кенов от БДЦ е пострадал след инцидент с мотор. Депутатът е катастрофирал вчера вечерта на бул. "Янко Комитов" в Бургас. Той управлявал машина...