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Депутат пострада с мотор

Депутат пострада с мотор

Стефан Кенов от БДЦ е пострадал след инцидент с мотор. Депутатът е катастрофирал вчера вечерта на бул. "Янко Комитов" в Бургас. Той управлявал машина...

09 юни | 7:55
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