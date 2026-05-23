След мечките! Глутници кучета дебнат на Витоша

Смъртта на 35-годишния мъж край хижа „Рудничар“ разтърси София и отвори стар въпрос, който столицата сякаш упорито избягва – Витоша е парк, туристическа атракция и фон за селфита, но преди всичко е дива планина. А в нея човекът невинаги е господар.

Според първоначалните експертизи мъжът вероятно е бил нападнат от мечка майка с малко мече. Разследването продължава, а част от експертите не изключват и версията за нападение от подивели кучета.

Случаят е безпрецедентен за Витоша. Ако се потвърди, това ще бъде първият фатален инцидент с мечка в района на планината и първият подобен случай в България от 2010 година насам.

За мнозина Витоша е просто „зеленото задръстване“ над столицата – място за уикенд разходка, барбекю и преход до Черни връх. Но природният парк е дом на десетки диви видове, включително кафява мечка, вълци, сърни, диви свине и чакали.

По данни на екоминистерството и природозащитни организации в района на Витоша, Плана и Верила живеят между 18 и 20 мечки. Повечето обитават по-тихите южни и западни части на планината, далеч от масовия туристически поток.

Проблемът е, че границата между „дивото“ и „човешкото“ става все по-размита. Хиляди туристи, изоставени хижи, нерегламентирани отпадъци, бездомни кучета и храна, оставяна край пътеките, променят поведението на животните.

„„Витоша“ е място, където софиянци изхвърлят кучетата си и тези животни понякога оформят глутници“, коментира Александър Дуцов, старши експерт „Опазване на видове“ на WWF. Относно това как да се предпазваме експертът препоръча да се гледа мечката в очите и да се върви в групи. Но кой носи отговорност за планината? Формално Витоша се управлява от Природен парк „Витоша“, който е към Изпълнителната агенция по горите. Паркът трябва да се грижи за биоразнообразието, туристическата инфраструктура и контрола върху защитените видове.

Но реалността е по-сложна. В планината действат няколко институции едновременно – горски служби, Столична община, екоминистерството, полиция, ловни стопанства и природозащитни организации. А когато стане инцидент, често започва познатото прехвърляне на отговорност.

В последните години туристи многократно сигнализират за глутници изоставени кучета около някои хижи и маршрути. В планинарски форуми се твърди, че сигнали са подавани отдавна, но мерки почти не са взети.

„Ще бъдат поставени камери за наблюдение, за да работят, когато нас ни няма тук, а колегите ще действат дистанционно“, казва д-р Никола Дойкин, експерт „Фауна“ в Природен парк „Витоша“.

Владимир Тодоров, експерт по мечките в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и основател на платформата „Мечешки истории“, обясни: „Нападението на животното в повечето случаи е бягство в грешната посока. В този ред на мисли по-скоро става въпрос за изненада, ако се случи нападение от мечка. Животно, което е уплашено, реагира агресивно. Те не убиват хора. Този случай е изключителна рядкост“, допълни той. Стигне ли се до физически контакт, най-правилно е да се легне по корем и да се крие врата. Не трябва да се съпротивляваме. Няма шанс човек, независимо колко е здрав и бърз, да надбяга или да победи физически мечка", обясни Тодоров.

