Кметът на Царево с извънреден ход. Поиска министерство на бедствията и авариите

Спешно трябва да се създаде Министерство за бедствията и авариите с акцент в превенцията и климатичните промени. Това заяви кметът на Царево Марин Киров в специална своя позиция след адското бедствие, което заля страната. Габрово и Севлиево са под вода.

Ето какво още заяви Марин Киров:



Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МВР има своя принос и ефект, но предимно със справяне с последствията от бедствия. Отговорността там е силно размита, пада единствено върху МВР, а средствата крайно недостатъчни.



Необходима е структура, с абсолютно самостоятелен бюджет за превенция - наблюдателен и аналитичен център със система за подаване на информация към общините за предстоящо климатично явление (защото има система за ранно оповестяване и тя работи, но някой предупреждава ли областните управители и кметовете за предстоящо бедствие - не!); адекватно почистване и оформяне на речните корита, дерета и отводнителни канали и в урбанизирана и извън урбанизира среда.



Защото публичната инфраструктура, отводняването на републиканската пътна мрежа, реките, деретата, сухите дерета не са адекватно оразмерени за явленията, които наблюдаваме заради климатичните промени.



В общините почти никъде не са приложени заливаеми зони - зони без строителство.



На областните управители по закон е възложено да чистят държавните територии, откъдето всъщност се наводняваме, но нямат бюджет за тези дейности. И тази дейност се отчита формално с работа на лишени от свобода или при добросъвестност на община с общински средства.



Да, служителите на МВР, армията, винаги помагат адекватно, но по време и след бедствие.



Във Велико Търново дъжд от 80 литра, в село Изгрев, община Царево 400 литра през 2025-та. Формира се огромен водосбор, който залива всичко по пътя. И това ще се повтаря десетки пъти, защото климатът е друг.



И вместо отново да се върви по познатия сценарий - кой е виновен, трябва честно да отговорим, че държавата не е подготвена и е време за действия.



Да, сигурно е трудно да се осигурят средства за превенция при толкова нерешени базови проблеми в нашето общество, но нека погледнем и към европейския фонд Солидарност и механизмите за гражданска защита.



Да се отделят средства за действия преди събитията, а не само за възстановяване на разрушенията. Защото инфраструктура се възстановена, но живот не се връща.



Някой ще каже - и сега има дирекции, отдели в министерствата, които би следвало да са ресорни. Сигурно има, но има ли генерална превенция на държавно ниво, има ли реална политика за справяне с климатичните явления, има ли ясна отговорност в централната власт - не, затова трябва да се смени подхода.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com