Бедствието расте. Ключов язовир прелива

Язовир „Александър Стамболийски“ е започнал да прелива, съобщиха от пресцентъра на областната администрация във Велико Търново. Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек (над три пъти повече от предишния път, когато се случи преливане).

Ситуацията е в следствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир „Александър Стамболиски“.

Нивото на река Янтра се покачва и на територията на русенска област, въведено е постоянно наблюдение в районите с критични точки. При село Каранци, където се намира най-близката хидрометрична станция до Русенско. Водният стоеж на Янтра днес преди обед е бил почти 4 метра, като отчетеното повишение на нивото на реката с близо два метра и половина за последните 24 часа.

Очакванията са за допълнително увеличаване на водния обем в следващите часове, заради изпускането на язовир „Александър Стамболийски“. Течението на реката е силно и носи клони и битови предмети, което създава опасност около мостовете. Очаква се вълната по Янтра да достигне пикът си в русенско около 20 часа тази вечер. Към този момент опасност от заливане на населени места няма.

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Уведомяват се живущите в ниските части на населените места по поречието на река Росица, както и земеделци, животновъди, рибари - да следят нивото на реката.

Докато нивото на река Росица е повишено, жителите се призовават да преместят животни, техника и инвентар от ниските места, да не остават в близост до реката, да не преминават през залети участъци и да избягват риболов и разходки край реката.

Уведомени са всички кметове на кметства. Екипът на РС ПБЗН и Доброволното формирование са в готовност да реагират при нужда. Гражданите могат да подават сигнали за залети площи, за заклинени дървени трупи на мостовите съоръжения и други - на горещия телефон на община Павликени на тел. 080 080 404 (безплатен за всички) и 0888 096 099 - дежурен в Община Павликени.

Община Павликени продължава да следи обстановката и ще информира своевременно при промяна.

