Седмицата на турската кухня събра вкусовете и традициите в София

8-степенно меню, представящо богатството и разнообразието на турската кухня, беше представено в София като разказ за история, традиции и културна памет. Чрез вкусове, предавани през поколенията, храната се превърна в мост между минало и настояще, носейки историите на различни региони, общности и споделени традиции.

Посолството на Република Турция в София беше домакин на специална вечеря по случай Седмицата на турската кухня, събирайки изтъкнати гости от България, представители на дипломатическия корпус, бизнес средите и културния живот.

Тазгодишното издание на Седмицата на турската кухня премина под мотото „Трапезата на наследството“, поставяйки акцент върху историите, спомените, традициите и културните ценности, които турската кухня съхранява. Инициативата се отбелязва всяка година от 21 до 27 май в Турция и по света под егидата на първата дама Негово Превъзходителство Емине Ердоган и представя богатото кулинарно наследство на страната като жива култура, оформяна в продължение на векове от традиции, миграция, занаяти и споделени трапези.

Домакини на вечерта бяха Негово Превъзходителство Мехмет Саит Уяник, посланик на Република Турция в София, и г-жа Уяник. В своето обръщение посланик Уяник подчерта, че Седмицата на турската кухня е много повече от гастрономическо събитие. Той отбеляза, че трапезата е място, където се изграждат приятелства, споделя се щедрост и хората се свързват чрез културата и паметта.

Посланикът акцентира и върху дълбоките културни връзки между Турция и България, като подчерта, че двете страни не са просто съседи, а приятелски нации, чиито история, география и човешки съдби отдавна са преплетени. Той посочи още, че част от традиционните ястия, представени по време на вечерта, присъстват и в българската кухня – отражение на споделената културна памет между двата народа.

Специалното меню за вечерта беше подготвено от шеф Ебру Байбара Демир – един от водещите готвачи и социални предприемачи в Турция в сферата на социалната гастрономия. Тя е носител на Баската кулинарна световна награда за 2023 г., определяна като своеобразна „Нобелова награда“ за гастрономия, обявена е за Световен хранителен герой на Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие през 2024 г., а също така е член на Президентския съвет по социални и младежки политики.

Шестстепенното меню представи разнообразието на Анатолия чрез вкусове от различни региони на Турция. Сред поднесените ястия бяха традиционни специалитети като Шивейдъз от Южна Анатолия, артишок със смокини от Егейския регион, пълнен лук от Средиземноморието, сарми от Черноморския регион, варена кибе от Източна Анатолия и Кешкек – емблематично ястие от Централна Анатолия, поднесено с бавно печено месо и подправен ориз. Менюто завърши с десерти Тавук Гьошу и Казандиби, а през цялата вечер гостите имаха възможност да опитат шербет от смрадлика.

Част от представените ястия са жив пример за нематериалното културно наследство на Турция. Кешкек, например, е вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството и символизира солидарност, общ труд и дух на споделяне. Менюто отразява и традиции като долма, сарма, шербет и приготвяне на хляб – практики, които съхраняват и предават колективната памет на Анадола през поколенията.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com