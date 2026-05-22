Голямото изнасяне от София започва преди празниците

Почти половин милион автомобила се очаква да напуснат София около почивните дни за 24 май, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Най-сериозен натиск ще има по трите основни магистрали - „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“, където трафикът традиционно се сгъстява още преди началото на празничните дни.

Заради очакваното масово пътуване ще бъдат въведени временни ограничения за тежкотоварни камиони над 12 тона. В района на Симитли движението ще се организира реверсивно, за да се намали рискът от тежки задръствания.

Около 200 000 автомобила се очаква да преминат по АМ „Тракия“, която отново ще поеме най-голямата част от изходящия поток от столицата. По магистрала „Струма“ прогнозата е за над 110 000 коли, а по „Хемус“ - около 85 000. Останалият трафик ще се разпредели по други ключови отсечки от републиканската пътна мрежа.

В определени часове преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите ще бъде временно ограничавано. Целта е да се освободи капацитет за леките автомобили в най-натоварените периоди и да се намали рискът от тапи, инциденти и блокиране на движението.

Специална организация ще има и край Симитли - една от зоните, където при празнични пътувания често се образуват колони. Днес и утре движението към Кулата ще бъде в две ленти, а към София - в една. На 25 май схемата ще се обърне - две ленти ще бъдат осигурени за автомобилите към столицата и една за пътуващите към Кулата.

Заради очаквания интензивен трафик Националният координационен център за безопасно движение по пътищата ще проведе брифинг днес. Институциите ще представят организацията за празничните дни и мерките, с които ще се опитат да овладеят силния поток от автомобили, съобщи бТВ.

