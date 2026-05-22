Проф. Рачев прати цялата рода под чадъра за празника

Абитуриентите, родителите, бабите и дядовците ще трябва да добавят чадър към празничния тоалет, а младите дами и нещо за раменете, защото вечерите около 24 май ще бъдат мокри и хладни. Така, с характерния си закачлив тон, климатологът проф. Георги Рачев обобщи прогнозата пред бТВ.

Докато Западна Европа се готви за първата сериозна топла вълна за годината, България ще остане в по-хладната и нестабилна част на континента. Очакват се дъждове, гръмотевици, светкавици и на места обилни валежи, но след неделя времето постепенно ще започне да се успокоява.

Празничният 24 май няма да бъде от онези дни, в които човек спокойно оставя чадъра у дома. Купесто-дъждовната облачност ще се развива на много места, а атмосферата ще остане достатъчно неспокойна за мълнии и гръмотевични бури. Най-много дъжд днес и утре се очаква в Централна и Северна България, както и в София, където валежите може да бъдат по-сериозни.

Според проф. Рачев причината е в големия контраст над Европа. Великобритания, Франция и Германия ще усетят истинска жега, като в Лондон на 26 май температурите може да стигнат 32 градуса - стойности, които не са типични за това време на годината. У нас обаче ще остане по-хладно, със стойности около 24 градуса в началото на периода и със значително повече облаци.

Морето също няма да бърза с летния сезон. Днес и утре по Черноморието ще бъде хладно и дъждовно, а водата остава около 15 градуса. За сравнение в Средиземно море температурата вече е 18-20 градуса, а в Анталия достига 20-21 градуса, което прави къпането далеч по-приемливо от това по нашето крайбрежие.

Добрата новина идва след уикенда. В неделя и понеделник валежният процес ще отслабва, а от вторник се очертава пауза от дъждовете и по-стабилен, почти летен период. В сряда и четвъртък температурите в България ще се изкачат към 30 градуса, а на места може и да ги надминат.

Юни ще започне по-топло, макар и без екстремната жега, която ще усетят части от Западна Европа. Следобедните превалявания и гръмотевичните бури обаче няма да изчезнат напълно, защото краят на май и началото на юни често пазят именно тази пролетно-лятна непредсказуемост. Засега най-разумният съвет за празнуващите е прост - усмивка, чадър и връхна дреха, защото времето ще играе по собствен сценарий.

