Предупреждение. Нов капан с времето

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждения за опасни и интензивни валежи в голяма част от страната.

През нощта и утре (петък) над България ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, временно интензивни порои, придружени от гръмотевични бури и градушки.

Къде предупрежденията са най-сериозни?

Синоптиците от НИМХ въвеждат две нива на опасност за следните региони:

Оранжев код (за повишена опасност) е в сила за 7 области: Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив.

Жълт код (за потенциална опасност) е обявен за 13 области: Видин, Плевен, Русе, Силистра, София-област, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Търговище и Шумен.

Вятърът в страната ще бъде до умерен от север-северозапад, а в Източна България ще духа от североизток. Максималните температури в петък ще се движат между 20° и 25°, като в София термометрите ще показват около 20°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще продължи леко да се повишава.

Какво ще бъде времето по Черноморието и в планините?

По Черноморието: Облачността ще остане значителна, като на много места ще превали, а в отделни райони ще има и гръмотевици. Валежите ще започнат да спират по-късно през деня. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 19° и 22°, а температурата на морската вода е в границите 15°–17°. Вълнението на морето ще бъде слабо – 1-2 бала.

В планините: Условията ще бъдат неблагоприятни със значителна облачност, краткотрайни валежи, гръмотевици и опасност от градушки. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 13°, а на 2000 метра – около 7°.

Прогноза за почивните дни: Силна неустойчивост и порои в събота

Въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива през уикенда. Отново ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни, но временно интензивни валежи, силни гръмотевични бури и градушки на много места.

Особено сериозни и значителни количества дъжд се очакват в събота, като те ще бъдат концентрирани главно в Северна България. Вятърът от север-северозапад (североизточен в Източна България) ще бъде до умерен, но в неделя ще се усили. Максималните температури в събота и неделя ще се задържат хладни за сезона – между 19° и 24°.

