Общество

Кошмарен обрат във времето носи сериозна опасност на тези дати

Очакваните валежи през следващите дни ще предизвикат сериозен проблем

Кошмарен обрат във времето носи сериозна опасност на тези дати
20 май 26 | 15:31
2313
Агенция Стандарт

Очакваните валежи в периода 22-25 май над България не са изненада за никого, но има един проблем, който не бива да бъде подценяван. Голяма част от язовирите в страната вече са запълнени над 70-80%, а това създава предпоставки за усложнения при интензивни дъждове, предупреждават синоптиците от "Метео Балканс".

Конвективните валежи, характерни за пролетта и началото на лятото, често се изливат за много кратко време и могат да доведат до значителни количества дъжд. В комбинация с вече преовлажнената почва, която трудно абсорбира допълнителна вода, рискът от проблеми нараства сериозно.

В планинските райони има опасност от активизиране на свлачища, докато в низините и населените места могат да се образуват локални наводнения. Подобни ситуации не са рядкост - почти всяка година през май и юни различни райони на България страдат от поройни валежи и наводнения.

От метеорологичния сайт съветват гражданите да следят внимателно прогнозите за времето и предупрежденията за опасни явления, особено при очаквани интензивни бури и гръмотевици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема времето
Още от Общество
Коментирай