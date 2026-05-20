Кошмарен обрат във времето носи сериозна опасност на тези дати

Очакваните валежи в периода 22-25 май над България не са изненада за никого, но има един проблем, който не бива да бъде подценяван. Голяма част от язовирите в страната вече са запълнени над 70-80%, а това създава предпоставки за усложнения при интензивни дъждове, предупреждават синоптиците от "Метео Балканс".

Конвективните валежи, характерни за пролетта и началото на лятото, често се изливат за много кратко време и могат да доведат до значителни количества дъжд. В комбинация с вече преовлажнената почва, която трудно абсорбира допълнителна вода, рискът от проблеми нараства сериозно.

В планинските райони има опасност от активизиране на свлачища, докато в низините и населените места могат да се образуват локални наводнения. Подобни ситуации не са рядкост - почти всяка година през май и юни различни райони на България страдат от поройни валежи и наводнения.

От метеорологичния сайт съветват гражданите да следят внимателно прогнозите за времето и предупрежденията за опасни явления, особено при очаквани интензивни бури и гръмотевици.

