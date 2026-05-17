Предупреждение! Студен вятър и нови бури връхлитат страната

Днешният ден носи нова порция облаци, валежи и чувствително захлаждане в голяма част от страната. Над много райони облачността остава плътна, а в Източна България дъждовете ще бъдат придружени и от гръмотевици. Силен северозападен вятър започва да вкарва по-студен въздух, което ще свали температурите до необичайно ниски за средата на май стойности.

Захлаждане и дъжд над страната

Над по-голямата част от България облачността днес остава предимно значителна. Валежи ще има на много места, като най-интензивни се очакват в Източна България, където са възможни и гръмотевични бури.

Вятърът постепенно се ориентира от северозапад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, където временно ще бъде силен.

С нахлуването на по-студен въздух температурите чувствително се понижават. Максималните стойности ще бъдат между 14° и 16° в части от Западна и Североизточна България и до 20°-22° в Горнотракийската низина. В София температурите ще останат около 14°.

Сняг по високите върхове

В планините облачността също остава значителна, а на места ще превалява дъжд. Над 1800 метра валежите ще преминават в сняг.

Северозападният вятър ще бъде силен и ще носи още по-студен въздух във високите части.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра - едва около 3°.

Дъжд и гръмотевици по морето

Над Черноморието времето също остава нестабилно. Очаква се значителна облачност и валежи на много места, като в отделни райони ще има и гръмотевици.

Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще бъде до умерен.

Максималните температури по морето ще бъдат между 15° и 20°, а морската вода остава сравнително хладна - между 13° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но постепенно ще отслабва.

Новата седмица започва ветровито

В началото на новата седмица времето остава ветровито и с променлива облачност. Валежи ще има само на отделни места в източните райони и планините.

Във вторник вятърът временно ще отслабне, а на много места дори ще стихне. Над Южна България обаче следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност и отново ще има превалявания и гръмотевици.

Към края на седмицата идват по-сериозни бури

В средата на седмицата северозападният вятър отново ще се усили. Очаква се развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, като валежите ще бъдат по-чести в Източна България и планинските райони.

В петък и събота нестабилното време ще обхване почти цялата страна. Синоптиците предупреждават за повишена вероятност от локални интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Температурите през седмицата ще останат сравнително ниски за сезона - около 20° в началото и края на периода, а в средата на седмицата временно ще бъдат малко по-високи.

