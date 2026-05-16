След трагедията на Витоша: Какво да не правите при среща с мечка

Мечка най-вероятно е нападнала мъжа, намерен мъртъв обезобразен край хижа "Рудничар" на Витоша. Това е една от версиите след първоаначалните огледи.

Известно е, че на Витоша има мечки, като през последните десетина години е съобщавано за популация от 10 до 20 животни, предимно от южната страна на планината. Досега обаче не е съобщаван инцидент с тях. Следи от мечка са забелязвани дори в района на хижа "Алеко" през 2020 г. , припомня "Лупа"

Планинските спасители призоваха всички туристи да подхождат с повишено внимание при преходи във Витоша, особено в по-слабо посещаваните и гористи участъци.

Не се движете сами в отдалечени райони!

Избягвайте преходи по тъмно!

Вдигайте шум при движение в гората!

Не оставяйте храна и отпадъци!

* При забелязване на диво животно – не приближавайте и не го провокирайте Планината е красива, но изисква уважение и добра подготовка. Следете информацията от официалните институции и се движете разумно.

На страницата на "БГ лов" във Фейсбук също дават ценни съвети как да постъпи човек, който е срещнал мечка и какво не трябва да се прави.

Ето какво трябва да избягвате:

• Не бягайте. Бягането може да задейства инстинкт за преследване. Мечките са по-бързи от вас.

• Не се приближавайте. Дори ако мечката изглежда спокойна - никога не се опитвайте да се приближите за снимки или за да я разгледате по-добре.

• Не хранете мечката. Храненето създава опасни асоциации между хората и храната.

• Не крещете и не изпадайте в паника. Внезапният силен шум може да ескалира ситуацията. Запазете самообладание.

• Не обръщайте гръб веднага. Избягвайте резки движения. Отстъпвайте бавно, като държите мечката в полезрението си.

• Не оставяйте кучетата да тичат свободно. Кучетата могат да провокират защитно поведение и да доведат мечката право при вас.

• Не блокирайте пътя за бягство на мечката. Винаги оставяйте на животното пространство, за да може да се отдалечи.

Повечето срещи завършват без инциденти - мечките обикновено избягват хората. Те обаче са мощни, бързи и непредвидими диви животни.

