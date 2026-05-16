Седмица на морето гълта една заплата само за нощувките

Морето гълта една заплата само за да си платим нощувките.

Другите разходи – за ресторанти, забавления и атракциони, са индивидуални и могат да варират в много широки граници.

От 1500 до 2500 евро струва едноседмична морска почивка ол инклузив на Южното Черноморие. Цените са за семейство с едно дете в пика на сезона. За четиричленно семейство с две деца сумата набъбва с още 500 евро.

В сравнение с преди 5-6 г. нощувките са поскъпнали приблизително двойно. Ако през 2020-а квартира в Созопол за тричленно семейство струваше 60 лева, то сега цената не пада под 60 евро, показва проверка на „Телеграф“.

Бюджетна ваканция за 7 дни предлагат тризвездните хотели по Южното Черноморие на цени от 500-600 евро до 1000 евро в зависимост от близостта до плажа. Тук не е включено изхранването.

Средните цени на двойна стая с опция за допълнително легло за дете е 100 евро на вечер. Ако в офертата има закуска, обяд и вечеря, то цената започва от 250 евро.

Лукс

Луксозен ваканционен комплекс, разположен на морския бряг на юг от Созопол, тази година е запазил без промяна цените от миналата година, но сумите пак са достатъчно високи - 2400 евро за една седмица. Приблизително същите са цените и в Турция. В най-близките до България курорти Айвалък и Саръмсаклъ 7-дневна ваканция за семейство излиза от 700 до 1000 евро с включена закуска. Транспортът не влиза в цената. Семеен пакет ол инклузив в Кушадасъ се предлага на цени от 1600 до 2400 евро, а офертата за 5-звезден комплекс скача на 4500 евро.

На същите цени излиза ваканцията в Гърция по крайбрежието на Халкидики и Касандра. Там обаче преобладават офертите за стаи в малки тризвездни бутикови хотели. Цената за седмична почивка със закуска в стая с три до четири легла е около 1500 евро.

Труден сезон очакват хотелиерите по Северното Черноморие. Притесненията им идват от сложната геополитическа обстановка, драстичното поскъпване на горивата и покачващите се цени на самолетните билети. Друг основен проблем за бранша са притесненията от сериозни загуби, защото разчитат на ранните резервации, но те са базирани на цени, които вече не са актуални. „Ако има някакви завишения, те са за индивидуални туристи. Хотелиерите действат доста разумно и умерено, отчитайки цените на нашите конкуренти“, коментира проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара.

Според него Българското Черноморие остава изгодна дестинация за туристите. Почивката на море това лято ще струва с около 20% по-евтино в сравнение с конкурентните ни дестинации – Гърция и Турция, изчислява той и пояснява: „Говоря за 7-дневна почивка за двама възрастни в двойна стая, ол инклузив, в четиризвезден хотел през месец юли, което ни прави конкурентоспособни“.

Проверка на „Телеграф“ обаче показа, че това не е точно така. Цената за 5 нощувки/6 дни в периода 1–6 юли 2026 за двама възрастни в 4-звезден хотел в курорта Св. св. Константин и Елена варира между 700 и 900 евро, като цените са близки до тези в Гърция и по-високи от летуването в турските курорти. Цената на 5 нощувки в четиризвезден хотел в Златни пясъци е между 600 и 800 евро, като в по-високите класове хотели може да достигне и над 1000 евро.

За сравнение 5 нощувки в същия клас хотел на Халкидики вървят от 900 до 1200 евро, но има и места, където сумата достига и до 1500 евро. В Анталия и Лара в Турция ориентировъчната цена за 5 нощувки на база Ultra All Inclusive е от 800 до 1200 евро. Трябва да се вземе предвид, че в тези суми не влиза стойността на транспорта, която ще оскъпи летуването за родните туристи до по-далечни дестинации.

Интересен факт е, че от началото на войната в Иран до момента България отчита ръст на туристическия пазар от 3% спрямо 2025 г. Данните показват, че страната запазва конкурентоспособността си въпреки усложнената международна обстановка и нарастващата несигурност в редица външни пазари, коментираха от Асоциацията на инкаминг агенциите.

Погледнато по пазари, за същия период на миналата година Великобритания отчита спад от 7%, Източна Европа бележи значителен ръст от 39%, а Германия е с понижение от 23%. При германския пазар влиянието на ограничения самолетен капацитет е съществено, като реалният спад може да достигне до 28% поради недостига на чартърни полети до черноморските летища Варна и Бургас, каза председателят на асоциацията Иван Грозев.

Анализът на предпочитаните периоди за пътуване показва отчетлива промяна в потребителското поведение. Докато през 2025 г. към същата дата графиката на резервациите наподобяваше парабола с пик през юли и август, тази година се наблюдава низходяща стълбовидна динамика. Това е ясен сигнал за засилваща се тенденция към краткосрочно вземане на решения и last minute резервации, подчертават от организацията.

Созопол по-скъп от Кушадасъ

Най-евтината нощувка в Созопол за тричленно семейство през юли е 55 евро. Става въпрос за обикновена скромна квартира от една стая с едно двойно легло и едно единично. На другите подобни квартири, които се дават под наем от частни лица, цените се движат в диапазона 80-90 евро. Нощувката в най-евтиния двузвезден хотел е 100 евро, показва проверка в популярна платформа за резервации. Настаняването в четиризвезден хотел тръгва от 200 евро нагоре. Нощувката в най-скъпия петзвезден хотел в Созопол в момента е 818 евро. Мястото за настаняване е луксозно и се намира в близост до яхтеното пристанище. Цената е за апартамент с една спалня и площ 65 кв. м.

Хотелите в турския курорт Кушадасъ са по-достъпни спрямо сходни места за настаняване в Созопол. Там най-евтиният хотел струва 64 евро за нощувка на тричленно семейство. Обстановката обаче е доста по-луксозна в сравнение с евтините созополски квартири, които са на същата цена. А спрямо двузвездните хотели в Созопол цената е поне с 30-40 евро по-ниска. Наполовина по-евтини са три- и четиризвездните хотели. Ако в Созопол трябва да се изръсите с 200 евро на нощ, то в Кушадасъ може да си намерите нощувки и за стотина евро. Най-скъпият хотел в турския курорт също се оказва по-евтин спрямо созополския. Нощувката в самостоятелен суит със спалня и всекидневна е 610 евро.

Доста по-скъпо ще ни излезе, ако отидем в Паралия Катерини в Гърция. Там най-евтината квартира, която представлява апартамент със спалня и всекидневна, струва 62 евро. Сносните хотели не падат под 200 евро за нощувка, а луксозните са по 500-600 евро на нощ.

