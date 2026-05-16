Родопското градче, което даде над 6000 свидни жертви

Начело на шествието застанаха деца, които носеха икона на баташките мъченици

16 май 26 | 19:40
Мира Иванова

Батак отбеляза 150 години от Априлското въстание със заря-проверка и тържествени прояви. Родопското градче е сред най-пострадалите по време на въстанието – от около 7000 жители оцеляват едва около 1200 души.

Както преди век и половина, и днес камбаната в центъра на града събра хората. Начело на шествието застанаха деца, които носеха икона на баташките мъченици.

В честванията се включи и Мария – бъдеща медицинска сестра. Тя сподели, че връзката с историята е дълбока и лична.  Мария разказа и за своя прапрадядо, който оцелява по време на клането, като се укрива в старата черква.

В събитието участва и Здравко Герджиков, който се включва с възстановка и оръжия от епохата. „Раняват го, крие се в планината Карлък… Там се е лекувал три-четири дни и после заминава за Рилския манастир. Оръжията, които виждате, са напълно автентични“, разказа той.

Батак извоюва свободата си за кратко, след което е опожарен, а над 7000 души са избити. Част от тях намират смъртта си в църквата, която и до днес пази костите им. „Всеки българин трябва поне веднъж да посети църквата „Света Неделя“ в Батак и да доведе децата си тук – да видят що е българщина, достойнство и борба за свобода“, каза директорът на Исторически музей – Батак Теодора Пейчинова.

